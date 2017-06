Correcte politici, meer fusies en eenvoudige belastingen: onze chef Politiek maakt ontwerp van regeerakkoord

Hasselt -

We hebben best wat problemen in dit land. Toch is er geen enkele reden om moedeloos te worden. Want er zijn oplossingen zoals u in de artikelenreeks “De Stand van het Land” kon lezen, waarin politici, academici en ervaringsdeskundigen het woord kregen. Ik maak van hun voorstellen de mijne en voeg er mijn eigen voorstellen aan toe. Men zou het kunnen zien als mijn ontwerp van regeerakkoord om eindelijk datgene te doen waarvan ze ook in de Wetstraat en op het Martelaarsplein al langer zeggen dat ze het zouden moeten doen.