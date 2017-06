VIDEO. Voor eerste keer wilde kat met 5 kittens gefilmd in Vijlenerbos

Voeren - De wilde kat is op de grens van België, Nederland en Duitsland aan een opmars bezig. Het beste bewijs: een moederkat met vijf jongen die zich door een wildcamera liet strikken. “Zo’n groot nest betekent dat de wilde kat gezond is en voldoende eten heeft”, zegt Hettie Meertens van Ark Natuurontwikkeling. Ook in het Bovenste Bos grenzend aan Voeren zijn er dit jaar opvallend meer wilde katten gespot. “En die katten komen van de Voerstreek. Daarom weet ik zeker dat ook daar katten met jongen zitten.”

Vier jaar geleden werd de eerste wilde kat in Voeren geregistreerd. Van een wilde kat in Nederland was er toen nog geen sprake. Ark Natuurontwikkeling was toen al drie jaar bezig met onderzoek naar deze ...