Dan toch geen tunnels onder Europalaan

Genk -

Er komt geen ondertunneling van de Europalaan. Dat heeft het stadsbestuur beslist na een studie over de efficiëntie van zo’n tunnel. De onderzoekers hebben drie mogelijke scenario’s uitgewerkt. Geen enkele voldeed aan het vooropgestelde doel, namelijk de hinder van het doorstromende verkeer wegwerken. Opmerkelijk is dat het onderzoek ook uitwees is dat negentig procent van de voertuigen over de Europalaan het centrum of de Weg naar As als bestemming heeft.