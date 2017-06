Aantal inbraken in Limburg gedaald: zo vaak sloegen inbrekers toe in uw gemeente

De politie registreerde in 2016 in Limburg 3.317 woninginbraken. Dat waren er 480 minder dan het jaar voordien. Daarmee volgt onze provincie de trend van de rest van het land.

Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat inbrekers vorig jaar relatief gezien het vaakst toesloegen in Linkebeek. In de gemeente in de Brusselse rand werd in meer dan 3 op de 100 woningen ingebroken. Inbrekers sloegen vorig jaar het meeste toe in deze regio.

In de meeste Limburgse gemeenten is het aantal woninginbraken gedaald. In Nieuwerkerken werden er vorig jaar 24 mee inbraken genoteerd. De gemeente is daarmee goed voor de grootste stijging in Limburg. Met 51 inbraken minder tegenover het jaar voordien scoort Tessenderlo het beste.

Kijken we naar het aantal inbraken per 100 woongelegenheden, dan staat Nieuwerkerken met 1,79 feiten ook daar bovenaan. Onderaan die lijst staat, na Herstappe, Dilsen-Stokkem met 0,52 inbraken per 100 woningen.

Hoeveel inbraken er in 2016 werden gemeld in uw gemeente, ontdekt u in onderstaande interactieve kaart: