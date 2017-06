Bedrijven getroffen door wereldwijde cyberaanval

Bedrijven en instanties in Europa zijn dinsdagmiddag opnieuw getroffen door een cyberaanval met zogeheten ransomware. Het zou gaan om een aanval met het Petya-virus, dat computers blokkeert en pas weer ontgrendelt als 300 dollar wordt overgemaakt aan de hackers. Onder meer de Oekraïense overheid, transportbedrijven in Kopenhagen en Rotterdam en een grote Russische olieproducent werden getroffen.

De aanval begon in Oekraïne, maar vervolgens werden ook Rusland en een aantal West-Europese landen getroffen. Volgens de Oekraïense vicepremier Pavlo Rozenko ligt het computernetwerk van de Oekraïense overheid plat. Ook Oekraïense banken en grote bedrijven zijn doelwit geworden. Het gaat onder meer om de beheerder van het Oekraïense elektriciteitsnet, vliegtuigfabrikant Antonov en de luchthaven van de hoofdstad Kiev.

In Rusland zijn voornamelijk bedrijven het slachtoffer van de aanval. Onder meer het staatsoliebedrijf Rosneft is getroffen. Volgens het bedrijf komen de bedrijfsactiviteiten niet in gevaar doordat is overgeschakeld op een back-upsysteem.

Ook in West-Europa wordt er melding gemaakt van de cyberaanval. Zo werd Moller-Maersk, de grootste rederij ter wereld, uit Denemarken getroffen. In de Rotterdamse haven ligt het containerbedrijf APM Terminals plat.

Er is nog geen melding van getroffen Belgische bedrijven.

Hoe beschermt u zichzelf?

Wees zeer voorzichtig met e-mails van onbekende afzenders. Klik zeker niet op de bijlages in deze verdachte e-mails. Installeer een goede antivirussoftware en kijk na of je computer alle updates heeft uitgevoerd. Updates verbeteren de beveiliging van je computer, waardoor het moeilijker inbreken wordt.

Neem geregeld back-ups of reservekopieën van je belangrijkste bestanden. Wordt je computer -gekaapt, dan heb je je belangrijkste informatie nog elders staan. Slaat het ransomvirus toe, ontkoppel dan zo snel mogelijk de internetaansluiting.

Surf voor meer hulp naar de overheidswebsite www.nomoreransom.org. Nog meer tips op www.ccb.belgium.be.