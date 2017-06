VIDEO. Kevin De Bruyne huurt bekende Q-dj in voor wild huwelijksfeestje

Dat Kevin De Bruyne maandag in het huwelijksbootje stapte met de Genkse Michèle Lacroix was al langer geweten, maar vandaag kwam naar buiten dat de voetballer voor een wel erg opmerkelijke dj gekozen had: niemand minder dan de Q-dj Maarten Vancoillie mocht overvliegen naar Italië om het feest op te luisteren.

Q-Music luisteraars konden het gisteren al horen: opeens was Maarten er niet om samen met Dorothée zijn radioshow te presenteren. Voor één dag nam Vincent Fierens het over. Reden: Maarten werd verwacht op een belangrijk huwelijksfeest. En dat bleek dat van niemand minder dan Kevin De Bruyne te zijn. “Ik heb de muziek gedraaid die ik altijd draai op een trouwfeest. Er waren eigenlijk geen verschillen. Iedereen heeft zich gewoon keihard geamuseerd. Het was echt een heel tof, Vlaams trouwfeest in een hele mooie, romantische setting”, aldus Vancoillie.

Op zijn Instagramaccount bedankte de dj het koppel nog voor de fijne avond. “Dank je wel Kevin en Michèle voor het fijne feestje! Het was fantastisch!” Vancoillie is ondertussen opnieuw in België.

Dankuwel Kevin en Michèle voor het fijne feestje! Het was fantastisch! 🎧🎉 A post shared by Maarten Vancoillie (@maartn) on Jun 27, 2017 at 2:44am PDT

Bekijk hier nog meer beelden van het huwelijk.

