De Lijn herbekijkt chauffeursdiensten: “Nog geen zekerheid over einde vakbondsactie”

Hasselt / Beringen - De Lijn Limburg gaat de chauffeursdiensten herbekijken. Dat meldt de vervoersmaatschappij nu de chauffeurs van de stelplaats in Beverlo sinds maandagmorgen actievoeren waardoor de dienstverlening in Limburg ernstig verstoord is. Aanleiding voor de actie is de ontevredenheid van de chauffeurs over de rij- en rusttijden en de omstandigheden waarin de chauffeurs moeten werken.

Na een eerste overleg maandag zijn de gesprekken tussen directie, vakbonden en personeel dinsdag hervat. “Dat laatste overleg is geëindigd met de afspraak dat De Lijn de chauffeursdiensten opnieuw zal bekijken in functie van de opmerkingen van personeel en vakbonden over de rij- en rusttijden”, zegt Sonja Loos van De Lijn Limburg. De Lijn krijgt tot eind volgende week de tijd, daarna wordt het overleg hervat.

“De Lijn heeft nog geen zekerheid dat in tussentijd de vakbondsactie zal beëindigd worden”, aldus Loos. “Zij rekent wel op de goodwill van vakbonden en personeel naar de reizigers toe.”

Voor meer informatie over mogelijke hinder kunnen reizigers terecht op www.delijn.be.