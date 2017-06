Bekend topmodel moet voor 7 miljoen aan juwelen teruggeven

Miranda Kerr heeft bij de Amerikaanse justitie juwelen voor een bedrag van 7 miljoen euro moeten inleveren. Die had ze gekregen van een Maleisische zakenman die de sieraden had gekocht met geld dat hij had gestolen van de overheid.

Het Australische topmodel Miranda Kerr (34) is plotsklaps een stuk armer geworden. Dat komt omdat ze op vraag van de Amerikaanse justitie enkele peperdure sieraden uit haar kluis in Los Angeles heeft gehaald en ingeleverd. Het zou onder andere gaan om een diamanten halsketting van de New Yorkse ontwerpster Lorraine Schwartz met een waarde van 2,8 miljoen euro.

Ze kreeg die in 2014 cadeau van Jho Low, een zakenman die momenteel verwikkeld is in een grootschalig corruptiedossier in Maleisië en waar een internationaal onderzoek naar werd ingesteld.

"Sinds de start van het onderzoek heeft Miranda Kerr altijd volledig meegewerkt en heeft ze gezworen de juwelen terug te bezorgen aan de overheid", zegt haar raadsman. "Ze zal dan ook blijven meehelpen op elke mogelijke manier."

De Victoria's Angel is trouwens niet de enige die dure cadeaus kreeg van Jho Low. Zo ontving Leonardo DiCaprio van hem een schilderij van Picasso. Ook hij leverde dat werk inmiddels in bij de Amerikaanse justitie.