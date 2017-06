TTK Herckenrode mag terugblikken op geslaagd seizoen

Tuilt

Hasselt - Na het afsluiten van de huidige tafeltenniscompetitie mag Tafeltennisclub Herckenrode terugblikken op een geslaagd seizoen. Niet minder dan drie ploegen promoveren naar een hogere afdeling.

Tafeltennisclub Herckenrode heeft er een uitzonderlijk seizoen opzitten. Zowel de A-, de B- als de C- ploegen heren promoveren naar een hogere afdeling. De A ploeg heren treedt het komend seizoen terug aan in de Landelijke reeks ; de B- en C- ploeg stijgen beiden naar 2de provinciale.

Ook de A-ploeg meisjes werd kampioen in 1ste provinciale, doch zij zien vanwege de soms verre verplaatsingen af van promotie naar Landelijke afdeling.

De jeugdploegen van Herckenrode deden het eveneens voortreffelijk en waren allen terug te vinden in de top van de rangschikking. Een waarborg op de toekomst van de club. Na de laatste training wilden alle kampioenen op de foto.