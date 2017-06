Microscopen worden vaak gebruikt om de natuur uit te vergroten en in al haar glorie te bewonderen. Maar soms worden ze ook gebruikt om zaken te vergroten die we liever niet onder een macrolens bekijken.

In het filmpje glijdt de camera over de hoofdhuid van een man, 200 maal vergroot, terwijl hij her en der mee-eters uitduwt. Een hypnotiserende ‘guilty pleasure’ voor sommigen, ronduit walgelijk voor anderen. Hou jij het vol tot de laatste seconde?