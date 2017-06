Keukeleire krijgt rol van superknecht in Tour: “Ik moet me geen illusies maken”

Jens Keukeleire start komende zaterdag in zijn tweede Tour de France. De 28-jarige renner van Orica-Scott viel vorig jaar in laatste instantie uit de selectie voor de Tour, deze keer is hij wel van de partij. “Ik kijk ernaar uit”, zegt hij, “de Tour is toch iets waar je als renner bij wil zijn.”

Keukeleire start in zijn zesde grote ronde. De voorbije twee jaar reed hij de Vuelta, in 2014 maakte hij zijn debuut in de Tour en de twee jaren daarvoor was hij erbij in de Giro. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta en hielp hij kopman Esteban Chaves mee aan een derde stek op het eindpodium. “De ploeg weet wat ze aan me heeft”, klinkt het bij Keukeleire. “Vorig jaar in de Vuelta heb ik echt veel werk verzet voor het team en klikte het ook met Esteban Chaves (waar hij de voorbije Dauphiné ook de kamer mee deelde, red). Ze weten wat ik waard ben en wat ik kan betekenen voor de ploeg. Ik moet me geen illusies maken in de Tour. Ik ben er in de eerste plaats om de kopmannen Chaves en Yates bij te staan.”

“Esteban is een klasbak en een dankbare kopman”

Chaves pakte in 2016 een tweede plaats in de Giro en werd derde in de Vuelta van dit jaar. Nu is hij er voor de eerste keer bij in de Tour. Aanvankelijk zou hij de enige kopman voor de Tour worden, maar door een knieblessure die de kop opstak na de Tour Down Under en de Herald Sun Tour begin februari stond hij bijna vier maanden aan de kant en hervatte hij de competitie pas in de Dauphiné. Simon Yates, normaal voorzien in de Giro met broertje Adam, is nu medekopman voor die Tour. “Esteban is een klasbak”, aldus Keukeleire, “het is nog afwachten hoe hij het in deze Tour zal doen, maar hij is alvast een heel dankbare kopman om voor te werken. Hij heeft me uitgelegd dat die knieblessure nog een gevolg was van zijn zware valpartij in februari 2013 in de Trofeo Laigueglia (waardoor hij de rest van dat seizoen aan de kant stond, red). Blijkbaar nam hij niet altijd een goede positie aan op de fiets en kreeg hij knieproblemen. Hij heeft hard gewerkt om terug op niveau te zijn en hopelijk doet hij het goed in deze Tour.”

Keukeleire moet dus vooral zijn team bijstaan in de Tour, maar in afwezigheid van Simon Gerrans zit er, op uitzondering van Daryl Impey, niet meteen een andere snelle man in het team en zal hij dus wellicht ook in enkele etappes zelf zijn kans mogen gaan en wie weet kan hij dan - net zoals in de Vuelta van vorig jaar - zijn kunstje herhalen in de sprint en een etappe meepikken.