Ex-premier Valls verlaat Parti socialiste

De Franse ex-premier Manuel Valls heeft dinsdag aangekondigd dat hij uit zijn partij, de Parti socialiste, stapt. Hij zegt ook in het voordeel van de huidige regering te zullen stemmen.

“Een pagina wordt omgeslagen”, zei Valls, premier in Frankrijk van 2014 tot 2016, dinsdagochtend bij RTL. “Ik wil zetelen in het hart van deze meerderheid, om de coherentie te verzekeren. Een belangrijk deel van mijn politiek leven is daarmee voorbij. Ik stap uit de PS. Of de PS verlaat mij.”

De Fransman had eerder al aangekondigd dat hij zich verkiesbaar wilde stellen voor En Marche, de partij van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Hij noemde de partij waar hij 27 jaar lid van was “dood”.