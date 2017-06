Sproeiverbod blijft tot het gaat regenen

Leidingwater verspillen blijft nog even uit den boze. Foto: LVA

Brussel - Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) handhaaft het sproeiverbod voor leidingwater dat sinds vorige week donderdag van kracht is. Dat betekent dat u nog altijd geen kraantjeswater mag verspillen voor een aantal zaken.

“Het blijft verboden om leidingwater te gebruiken om uw auto of andere motorvoertuigen te wassen, om uw oprit, voetpad of riool schoon te maken, of om uw gazon te besproeien”, zegt Jan Pauwels, de woordvoerder van Schauvliege. “Ook het (bij)vullen van privézwembaden en -plonsbaden, vijvers en fonteinen blijft verboden.” De minister heeft beslist het sproeiverbod te handhaven na een evaluatievergadering met alle betrokken diensten gisteren. Carwashes en land- en tuinbouwers zijn hiervan vrijgesteld.

Omdat het de laatste maanden weinig heeft geregend, staat de drinkwaterspiegel nog altijd bijzonder laag. “We merken wel dat de mensen het verbod hebben nageleefd”, zegt Pauwels. “Waar we vorige week een piekverbruik hadden van 128 procent van het dagelijks gemiddelde, is die piek nu gezakt tot 106 procent.”

Wanneer het verbod wordt opgeheven, hangt maar van één factor af: regen. Als het zover komt bestaat de kans dat het verbod eind deze week wordt opgeheven.