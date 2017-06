De Lijn gaat dit weekend staken: streep door rekening van vakantie- en festivalgangers

Wie vrijdag de bus moet nemen, zoekt beter al een alter­natief. Door een staking bij de ­socialistische vakbond van De Lijn is de kans groot dat de dienstregeling overhoop zal liggen. Het personeel mag op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en maandag 3 juli het werk neerleggen.

Net bij de start van de grote vakantie ontploft het bij de vakbonden van De Lijn. Die zitten dinsdagochtend samen om zich te beraden over een gezamenlijke staking. De socialistische vakbond ACOD is er al uit: “Wij gaan sowieso staken. We hebben lang genoeg gewacht op een oplossing”, zegt Rita Coeck, algemeen secretaris van ACOD-TBM.

Loonsverhoging

Het personeel bij De Lijn wacht op een loonsverhoging, maar alles wijst erop dat die er niet zal komen. “Bij een laatste overleg, afgelopen vrijdag, is de directie met een voorstel gekomen. Maar dat komt niet in de buurt van wat wij vragen”, klinkt het.

ACOD verwijst naar de afspraken in het interprofessioneel akkoord van januari. De Groep van Tien kwam toen overeen dat voor de komende twee jaar de lonen maximaal 1,1 procent mogen ­stijgen, bovenop de automatische indexering. “Maar we stellen vast dat de directie noch de bevoegde minister het loonakkoord wil uitvoeren”, zegt Coeck. Ook bij de liberale vakbond is het laatste voorstel van de directie verworpen. “Wij beraden ons dinsdagochtend over acties”, zegt Erik Quisthoudt van ACLVB.

Hoe hard de staking voelbaar zal zijn, valt nog af te wachten. Als enkel ACOD staakt, zal er zeker hinder zijn. Bij een gezamenlijke vakbondsactie ligt het hele bus- en tramverkeer in het land zo goed als plat.

Gewacht tot na examens

Waarom staakt het personeel net nu, bij de start van de zomervakantie? “We hebben onze eerste actie al uitgesteld”, zegt Coeck. “Het plan was om op 15 juni te staken, maar dat was midden in de examenperiode. De studenten hebben we willen ontzien. Maar nu kunnen we niet anders.”

Voor festivalgangers is de staking slecht nieuws. Rock Werchter, Couleur Café en Summerfestival staan dit weekend op het programma, net als een aantal ‘after school’-fuiven. De bussen die voor festivals worden ingelegd komen voor een deel uit de gewone dienstregeling.

De Lijn zou zich bij deze staking ­kunnen beroepen op de minimale dienstverlening. Die staat in de beheersovereenkomst ingeschreven. Chauffeurs opvorderen kan de vervoersmaatschappij niet, maar wie wel wil werken, wordt dan op de belangrijkste buslijnen ingezet.