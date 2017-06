Veel regen en onweer op komst

Dinsdag wordt wisselvallig, met vooral in de loop van de namiddag en ‘s avonds stevige buien. We krijgen wel nog maxima rond 24 graden in het centrum, meldt het KMI. Ook de rest van de week geregeld buien, en vanaf donderdag frisser met maxima rond 20 graden.

In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich in vele streken buien. Plaatselijk zijn die buien stevig met onweer en flink wat neerslag in korte tijd. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait een meestal matige wind uit oostelijke richtingen.

Dinsdagavond is het wisselvallig met fikse buien. Plaatselijk onweert het en valt er veel neerslag, de minima schommelen tussen 16 en 19 graden.

Woensdag begint op de meeste plaatsen grijs, maar in de loop van dag krijgen we meer opklaringen. We verwachten enkele buien, vooral over het oosten van het land, waar het kan onweren. Normale maxima voor de tijd van het jaar, met waarden tussen 19 graden aan de kust en in de Ardennen, en 24 graden in de Kempen.

Donderdag en vrijdag verwachten we veel wolken met perioden van regen of enkele buien, eventueel met enkele donderslagen. De maxima klimmen op de meeste plaatsen niet hoger dan 20 graden. De wind blijft overwegend matig waaien uit west tot zuidwest.

Zaterdag ruimt de wind naar west tot noordwest. Aanvankelijk regent het, later overdag wordt het mogelijk overwegend droog. De koele maxima liggen tussen 12 en 19 graden. Zondag en maandag valt er soms wat regen of een paar buien bij maxima rond 20 graden.