Atalanta Bergamo meldt zich bij AA Gent voor Thomas Foket, Buffalo’s laten rechtsback thuis van teambuilding

Na maandenlange interesse uit de Serie A heeft zich een club concreet gemeld bij AA Gent voor Thomas Foket (22). Het gaat om Atalanta Bergamo. Noch op clubniveau, noch met de speler is er een akkoord, maar AA Gent wil wel praten. De club liet de rechtsachter zelfs thuis van de teambuilding “wegens transferzaken”.

Met Thomas Foket zal na Youri Tielemans nog een Rode Duivel de Jupiler Pro League verlaten. De kans is groot dat hij Nainggolan en Mertens volgt naar de Serie A. Atalanta en Napoli scoutten Foket een tijdlang en volgens Italiaanse media is ook Lazio geïnteresseerd, maar Atalanta Bergamo heeft nu als eerste concreet contact opgenomen met AA Gent.

Na die ontwikkeling beslisten de Buffalo’s om Foket thuis te laten van teambuilding in Jupille. Foket lunchte gistermiddag nog met zijn maats in de Ghelamco Arena, maar reisde nadien niet mee naar de Ardennen.

De transfer is nog niet rond, want eerst moet de overgang van Andrea Conti van Atalanta naar AC Milan afgerond worden, maar volgens diverse bronnen is dat “een kwestie van dagen”. Milan heeft een akkoord voor vijf jaar met de 23-jarige rechtsachter, maar er is nog een kloof tussen vraag en aanbod. Atalanta hoopt op 25 miljoen, Milan vindt 20 miljoen welletjes.

Gesprekken gestart

De club uit Lombardije ziet in Thomas Foket de opvolger van Conti en zou 4 à 5 miljoen euro veil hebben voor de Rode Duivel. Foket heeft maar één jaar contract meer, wat de onderhandelingspositie van de Buffalo’s verzwakt. Na dit seizoen kan hij gratis weg, want Foket tekent niet bij. De gesprekken tussen Gent en Atalanta zijn opgestart. Foket houdt zich beschikbaar om naar Bergamo te vliegen als er schot in de zaak komt. AA Gent ziet in Denis Odoi de geknipte opvolger, maar zijn club Fulham is niet gehaast.

Napoli is een andere gegadigde voor Foket, maar de club van Dries Mertens nam nog geen contact op. Bij Napoli is de komst van Foket gekoppeld aan een vertrek van rechtsachter Christian Maggio. Hij is 35 jaar en komt in de hiërarchie na de 23-jarige Albanees Elseid Hysay. Maggio zou volgens Italiaanse media nog flink wegen op het budget met een jaarloon van meer dan een miljoen euro, terwijl hij afgelopen seizoen amper elf wedstrijden speelde. Napoli mag een grotere club zijn en deelnemen aan de voorrondes van de Champions League, Foket weet dat zijn speelkansen er kleiner zijn. ­Atalanta ziet Foket wél als een ­titularis. Met het oog op het WK is Atalanta dus een veiliger keuze. Bovendien speelt club uit Bergamo een 3-4-3-systeem met hoge backs waarmee Foket vertrouwd is.

Atalanta is niet de grootste naam uit het Italiaans voetbal, maar de club heeft een boerenjaar achter de rug. Ze werd vierde op amper zes punten van Napoli en neemt deel aan de poulefase van de Europa League. De Nerazzuri verliezen hun beste elementen, maar daardoor hebben ze wel een oorlogskas. Voor Franck Kessié betaalde AC Milan al 20 miljoen euro.

%>