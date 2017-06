Arnaud Démare en Thibaut Pinot mikken op ritzeges voor FDJ in Tour de France

FDJ wil zijn sprinter Arnaud Démare aan een eerste zege in een grote ronde helpen in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in het Duitse Düsseldorf van start gaat. De 25-jarige Franse kampioen krijgt met dat doel de Italianen Davide Cimolai en Jacopo Guarnieri, de Litouwer Ignatas Konovalovas en zijn landgenoten Mickaël Delage en Olivier Le Gac in steun.

In het hooggebergte rekent FDJ op Thibaut Pinot. De 27-jarige klimmer stond in 2014 als derde en als beste jongere op het eindpodium. Dit jaar reed hij echter al de Giro, waarin hij vierde werd, en wil hij zich in de Tour vooral op dagsucces richten. Zijn landgenoten Arthur Vichot en Rudy Molard mogen hem daar bij helpen.

