VRT-presentator live aangevallen door politicus: “dit is oneerlijk en flauw, ik vind dit kwalijk”

Het zat Bart Schols, presentator van het programma ‘De Afspraak’ niet mee maandagavond. Toen hij de Nederlandse politicus Thierry Baudet had aangekondigd kreeg hij van die laatste een stevige sneer.

“Hij zit sinds kort in het parlement en wil af van Europa. Sommigen noemen hem beleefder dan Geert Wilders, maar een stuk gevaarlijker. Hij is er ook van overtuigd dat vrouwen minder ambities hebben dan mannen”, het waren de woorden van Schols toen hij Baudet aankondigde.

Die kon daar absoluut niet mee lachen en viel meteen uit. “Die intro die u mij gaf was oneerlijk en flauw. Ik hoop niet dat de kijkers nu het verkeerde beeld krijgen. Het feit dat ik zou denken dat vrouwen minder ambities hebben, is niet waar, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb enkel gezegd dat vrouwen in topposities bij bedrijven er vaker voor kiezen om parttime te gaan werken. Of dat goed is of niet, daar heb ik me nooit over uitgesproken. Ik vind dit framing en ik vind dit kwalijk. Je moet in de media een neutraal beeld schetsen van iemand en hem zo ook introduceren. Niet meteen kleur geven aan het gesprek.”

