In alle commotie rond het nieuwe logo van de stad Hasselt (een wereldschokkende zaak, dat komt ervan als Donald Trump drie dagen zijn mond houdt), werd dé hoofdzaak niet behandeld. Wij moeten hier potverdorie weer het werk doen voor de redactie van Het Belang. Als het zo is, dat Hasselt ‘het’ heeft, dan is de vraag: wat is ‘het’? Dat vragen ze zich in Beverst ook af. Het enige correcte antwoord daarop is te vinden in het Nederlands-Hasselts woordenboek van Drs. Xavier Staelens, de Dieksjenèèr van ‘t (H)essels, uitgegeven (of is het ’uitgegoven’) in 1982. Het boekwerk zou op elk nachtkastje moeten liggen. Op pag. 181 blijkt dat het woord ‘het’ in het Hasselts dialect twee betekenissen heeft. ‘Het’: 1- zwaktonig. Hië mient da ‘m ‘et es.” Hij meent dat hij het is, hij heeft een hoge dunk van zichzelf. 2- met sterke nadruk: hét “vrouwmens” : doa’s hét: “Daar is dat wijfje.” “Hië gej no hét toe,” “Hij gaat naar zijn liefje.” Voilà. Als iemand ‘het’ heeft, houdt dit in dat hij dus een hoge dunk heeft van zichzelf. Dit past als gegoten op het DNA van elke Hasselaar, daar zullen alle niet-Hasseltse lezers van deze rubriek het volmondig mee eens zijn. Bijgevolg is dit de allerbeste slogan, die ooit voor Hasselt bedacht kon worden. De kostprijs is totaal onbelangrijk, want het gaat om een onbetaalbaar idee. In de tweede betekenis slaat ‘het’ op een vrouwspersoon, Hasselt heeft ‘hét’ maakt duidelijk dat er voor iedereen wel ergens een liefje rondloopt, hetgeen een geweldige promotie is voor de stad, die daardoor een aanzuigeffect krijgt op alle soorten van vrouwenlopers, die op zoek naar passie en goedkoop avontuur hun dorpen verlaten om in de stad “hèt” te komen najagen. Het grootste trampolinepark van de Benelux opent binnenkort in Hasselt. Beentjes losgooien, hier zit duidelijk een plan achter. Ook in deze betekenis is de slogan een verrijking. Vanavond vindt er een gemeenteraad plaats. Wij verwachten van de oppositie maar één ding: excuses voor alle lawaai.