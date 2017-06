Pieters en Detry duelleren op Millennium Golf in Paal-Beringen

Paal -

Een oefenwedstrijd met publiek. Het komt niet zo vaak voor in het golf. Gisteren kruisten boezemvrienden Thomas Pieters en Thomas Detry de clubs op Millennium Golf in Paal-Beringen. De ene Thomas (Detry) greep zondag nog net naast de zege in de BMW International Open. De andere supporterde voor zijn tv. “Ik was zenuwachtiger dan Tom”, lachte Pieters. “Uiteraard was ik ontgoocheld dat hij niet won. Maar zijn tijd zal wel komen…”