Millennium wint Men’s Challenge

Het team van de Men’s Day van Millennium Paal heeft op eigen terrein de Limburg Men’s Day Challenge gewonnen. Teamcaptain Danny Thaens zag clubgenoten Eddy Evens en Patrick Van Lommel de reekszeges grijpen. Millennium haalde het in het teamklassement voor Spiegelven Genk en Flanders Nippon Hasselt. *** Andy Maenen stak op Spiegelven Genk de eindzege in de BMW Beckers Golf Cup op zak. Bij de dames was Christine Verhaeghe primus. Nicolas Vergauwe en Hubert Hardy juichten in de overige reeksen. *** Millennium-captain Ruben Opheide was in Paal de beste in de Prijs OPS Kliniek. Jelle Lischetzki en Rudi Stiers bedreigden hem het meest. Anja Vissers won de damesreeks. Lloyd Moons en Jasper Corvers haalden het in de overige reeksen. Ellen Gielen was de beste Paalse rabbit. *** Patricia Boddez gaf op Flanders Nippon de verzamelde tegenstand van de Prijs van de Zonhovenaren geen schijn van kans. Bij de eindafrekening had de speelster uit Winge vier punten voorsprong op Rosette Bloemen. Moniek Claesen was outstanding in tweede reeks, terwijl Geert Lambeens en Johan Gevers de zege deelden in derde reeks. Maurice Briers haalde het bij de rabbits, terwijl Jean-Philippe Jacobs de beste was op de Hasselt Golf Academy. *** Benny Willems hield Rik Verbeemen en Gérard Cuypers achter in de Brico Masters op Golfforum Lummen. Sven Curinckx, Peter Saenen en andermaal Jan Vanderauwera grepen de zeges in de andere reeksen. *** Marc Topff en Caroline Hansen wonnen op Royal Limburg de Green van de Hoop. Marc moest zich reppen om Luc Wanten en Filip Peumans voor te blijven, Caroline had vooral met Ria Lesire en Lauren Vansweevelt af te rekenen. Franse Pistorius was de beste Houthalense rabbit.