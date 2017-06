Herkent u ze? Trio op rooftocht door Zonhoven

Zonhoven - Drie jonge mannen zijn maandagochtend op rooftocht getrokken door Zonhoven. Eerst braken ze de toegangsdeur van apotheek Gorissen langs de Halveweg stuk, om daar het kleingeld en medicatie buit te maken. Vervolgens ging het richting gemeenschapscentrum Tentakel, waar de kluis uit het cafetaria verdween.

Apotheker Frank Gorissen werd omstreeks 00.30 uur maandagochtend gewekt door kabaal in de zaak. “Ik lag nog maar vijf minuten in bed, toen we beneden duidelijk gestommel hoorden. Uiteraard heb ik meteen ...