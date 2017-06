Gepensioneerden sanctioneren omdat ze met te veel zijn want ze gaan niet snel genoeg dood

Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine zette gisteren een nieuwe stap om te komen tot een pensioen met punten. De sociale partners moeten zich uitspreken over een aantal heikele punten. Het beloven moeilijke discussies te worden.

Het was de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 onder voorzitterschap van Frank Vandenbroucke die voorstelde om het pensioenbedrag te berekenen op basis van een puntensysteem. De federale regering nam het voorstel over in haar regeerakkoord, wat inhoudt dat ze daar ook werk van zal maken. De streefdatum is 2025, dan zou het nieuwe systeem in werking moeten treden.

Een pensioen op punten houdt in dat men tijdens de actieve carrière punten verzamelt en dat die punten op het einde van de carrière worden omgezet in euro’s die dan de pensioenuitkering vormen. De waarde van de punten wordt gekoppeld aan het arbeidsinkomen, de zwaarte van het beroep en de duur van de loopbaan. In mensentaal betekent dit dat wie meer verdient en dus ook meer belastingen betaalt, een hoger pensioen krijgt, en dat een punt voor wie een zwaar beroep heeft meer euro’s waard zal zijn. En dat er een bonus malus komt: wie eerder met pensioen gaat krijgt een lagere uitkering en wie langer blijft werken een hogere uitkering.

Deze principes lijken ons correct. Toch staan we voor heel grote discussies. En die zullen vooral gaan over de vraag hoeveel euro’s een punt waard zal zijn en of men die waarde jaarlijks kan aanpassen aan de economische en demografische context. Is dat het geval, dan houdt dit in dat de individuele pensioenuitkeringen jaarlijks naar omhoog of naar omlaag kunnen veranderen. In zijn vragen aan de sociale partners geeft minister van Pensioenen Bacquelaine aan dat hij voor zo’n jaarlijkse aanpassing kiest, omdat dit zorgt voor de grootste solidariteit tussen de generaties.

We kunnen de minister hierin volgen voor wat betreft de economische context. Wanneer het goed gaat profiteert iedereen mee. En wanneer het economisch minder gaat, haalt iedereen de broekriem een beetje aan. Maar voor wat betreft de demografische context, kunnen we de minister niet volgen. Want dat zou betekenen dat wanneer er steeds meer gepensioneerden bijkomen, de pensioenbedragen omlaag gaan. Al dertig jaar weet men in de Wetstraat dat de vergrijzingsgolf eraan zat te komen en acuut zou worden vanaf 2015. Al die jaren heeft men daar veel over gesproken, maar nooit reserves opgebouwd. En nu zou men de gepensioneerden, die tijdens hun carrière steeds meer bijdragen moesten betalen, opnieuw sanctioneren omdat ze met te veel zijn want ze gaan niet snel genoeg dood? Dit kan niet.

