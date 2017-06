Nieuwe app werkt als anticonceptiemiddel

Vergeet de pil of het spiraaltje. Een Zweedse wetenschapper heeft een nieuwe manier gevonden om niet zwanger te worden: met behulp van een app.

Bekijk meer video's van VTM NIEUWS op nieuws.vtm.be Video: VTM

De app werkt met temperatuurmetingen. Elke ochtend moet je je temperatuur op hetzelfde moment nemen en ingeven in de app. Die vertelt je dan of je in de veilige periode van je cyclus zit of dat er een kans op bevruchting bestaat. Wie zijn twijfels heeft: uit bevindingen is gebleken dat de app vrij betrouwbaar is, zo is er ‘slechts’ 7% kans dat je toch zwanger zou raken, evenveel als wanneer je de pil neemt.

De app kost 65 euro per jaar.

%>