De Limburgse voetballer Bjorn Ruytinx verlaat Beerschot-Wilrijk om in ‘zijn’ provincie te gaan spelen.

Het was al even duidelijk dat de wegen tussen Ruytinx en Beerschot-Wilrijk, die volgend seizoen in 1B spelen, gingen scheiden, maar over de toekomst van de 36-jarige voetballer was het nog koffiedik kijken. Daar komt nu verandering in. De centrumspits trekt namelijk voor één seizoen naar Sporting Hasselt.

%>