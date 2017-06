's Herenelderen

Tongeren - KVLV 's Herenelderen-Ketsingen trok onlangs op bedrijfsbezoek bij Lecoque Eggs.

"We kregen er eerst een film te zien, over het verwerken van de zeer grote hoeveelheid eieren en over het bedrijf in het algemeen. Nadien moesten we allemaal een jas en een petje aandoen, dit om hygiënische redenen. We werden door het bedrijf geleid en kregen bij een aantal machines uitleg. Nadien werden we nog getrakteerd op een glaasje cava. Het was een zeer leerrijke ervaring."

%>