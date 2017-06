KVLV verkent smokkelroutes

's Herenelderen

Tongeren - KVLV 's Herenelderen is samen met een gids op pad geweest om de smokkelroutes aan de grenzen te verkennen.

Iedereen weet dat er vroeger heel wat gesmokkeld werd van over de grens en ook in omgekeerde richting, al naargelang de prijzen van bepaalde goederen stonden. Er werd o.a. boter, sigaretten, sterke drank en olieproducten gesmokkeld. "Hoe dit op kleine en ook op grote schaal gebeurde werd zeer goed uitgelegd door de gids. We maakten in Kanne een wandeling langs het Commiezepad en de Smokkelmolen. 's Middags hebben we lekker gegeten in de Smokkelhoeve in Vroenhoven. Na een korte wandeling in Wolder (Nederland), hebben we nog een terrasje gedaan."

