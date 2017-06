Maasmechelaar krijgt 15 maanden cel omdat hij “verrader” twee dagen lang opsluit in appartement

Maasmechelen - Een 36-jarige man uit Maasmechelen werd maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld tot 12 maanden cel omdat hij een man twee dagen lang opsloot op zijn appartement. Voor het wapen waarmee hij de man bedreigde, moet hij nog eens drie maanden extra achter de tralies. Het slachtoffer moest boeten omdat hij de Maasmechelaar tijdens een eerder politieonderzoek verraden had aan de inspecteurs.

Toen de vader van het slachtoffer vernam dat zijn zoon twee dagen lang opgesloten zat in het appartement van de Maasmechelaar, stapte die op 10 februari naar de politie om aangifte te doen. Het slachtoffer werd eerder die week door de dertiger meegelokt vanuit Lanaken. Eenmaal op het appartement aangekomen, moest het slachtoffer uren lang op zijn knieën zitten. “Probeerde hij toch recht te staan, dan kreeg hij slagen met een stok of werd hij in een wurggreep genomen”, vertelde de procureur tijdens de zitting. De gijzelnemer wilde de man een lesje leren nadat hij hem eerder verraden had tijdens een politieonderzoek in een ander dossier.

Werkstraf

De dertiger belde tijdens heel het gebeuren twee vrienden op die enkele uren later voor zijn deur stonden. Een van hen kwam verhaal halen over een diefstal die het slachtoffer zou gepleegd hebben bij zijn moeder. Toen hij geen deftig antwoord kreeg, gaf ook hij de man enkele vuistslagen en sloeg de gsm van de gijzelaar stuk op de grond. De man krijgt hiervoor een werkstraf van 90 uur. Als hij de straf niet uitvoert, gaat hij voor 6 maanden de cel in.

De derde beklaagde ontkende met klem het slachtoffer te hebben aangeraakt. “Ik was er gewoon bij maar toen ik zag dat ze de man sloegen, heb ik gevraagd om daarmee te stoppen”, verklaarde hij. Ook de rechter verklaart hem niet schuldig aan de feiten en spreekt hem hiervan vrij.

