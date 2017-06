Eerste Hoeselt Run een enorm succes

Hoeselt - In Hoeselt werd al wekenlang uitgekeken naar de eerste ‘Hoeselt Run’. Doorheen een glooiend Haspengouws landschap zwoegden afgelopen zondagmiddag 1011 recreatieve joggers en getrainde hardlopers over de 5 en 10 kilometer. Voor de kinderen was er een speciale route voorzien.

Naast het parcours wisten typische Hoeseltse dialect gezegden zoals - Sjoon bÔne lope nie wijd - de aandacht te trekken van het talrijk toegestroomde publiek. “Het idee voor dit evenement is een klein jaar geleden ontstaan onder een paar loopvrienden in Hoeselt.", vertelt medeorganisator Wim Hellinx. “We hebben met een hele toffe ploeg en veel vrijwilligers een fantastische eerste editie op de kaart gezet. We zijn moe maar voldaan."

