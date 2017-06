Daarom draag je best altijd een zonnebril in de wagen

Een studie heeft uitgewezen dat de zijruiten van je wagen, in tegenstelling tot de meeste voorruiten, niet zo effectief zijn in het blokkeren van schadelijk uv-stralen. De schadelijke uv-stralen doen je je huid sneller verouderen en kunnen zelfs, in het ergste geval, huidkanker veroorzaken of cataract, een oogaandoening waarbij het zicht vertroebelt.

De studie werd uitgevoerd door het Boxler Wachler Instituut in Beverly Hills. Ze maakten de opmerkelijke vaststelling dat het aantal gevallen van huidkanker aan de linkerkant van het lichaam in stijgende lijn zit. Het instituut ziet een verband met de voortdurende blootstelling aan schadelijk uv-stralen die chauffeurs hebben door het raam aan hun linkerzijde. Terwijl voorruiten gemiddeld 96 procent van de schadelijke straling tegenhouden, doen zijruiten dat veel minder.

Bij zonnig weer smeer je je dus best in en om je ogen te beschermen en draag je achter het stuur best altijd een zonnebril.

