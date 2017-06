Na het vertrek van Ivan Leko was het even onzeker of Igor Vetokele wel degelijk bij STVV zou blijven. Die onzekerheid is nu verdwenen, Vetokele wordt nog een jaar gehuurd van het Engelse Charlton en zette maandag zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. Een opsteker voor kersvers trainer Bartolomé Márquez en voor de Truiense fans.