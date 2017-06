“Niet eens tijd meer om naar toilet te gaan”

Beringen -

Deze morgen om 5 uur is aan de stelplaats van De Lijn in Beringen een spontane staking uitgebroken. Met nieuwe dienstregelingen voor deze zomer en het najaar is de maat vol voor de circa 80 chauffeurs, die vanuit stelplaats Beverlo vertrekken. “We hebben nog eens geen tijd meer om tussen een rit in een boterham te eten of even naar het toilet te gaan. De maat is vol. De citroen is uitgeperst.” De staking wordt met belangstelling gevolgd in de zes andere Limburgse stelplaatsen van De Lijn. Deze namiddag rond 14 uur is er overleg met de directie in Hasselt.