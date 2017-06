17 dagen na begrafenis van zijn zoon krijgt Frank plots telefoon: “Hey, papa”

Toen Frank J. Kerrigan (82) in mei te horen kreeg van de politie dat zijn zoon levenloos gevonden was op straat, stortte zijn wereld in. Samen met de familie zette hij een prachtige ceremonie op touw om afscheid te nemen. Maar enkele dagen later kreeg hij plots telefoon. “Hey, papa”, klonk het aan de andere kant van de lijn.

De politie meldde op 6 mei dat Frank M. Kerrigan (57) geïdentificeerd was aan de hand van vingerafdrukken. Ze hadden de dakloze man levenloos gevonden op een voetpad aan een supermarkt in Fountain Valley, Californië.

Foto: AP

Voor de familie kwam het nieuws als een schok. Op de plaats waar zijn zoon - die mentaal ziek was - gestorven was, legde de vader bloemen neer. Nadien zorgde hij voor een prachtige begrafenis.

Telefoontje

Maar op 23 mei kreeg hij plots een telefoontje van een vriend. Volgens hem hadden de autoriteiten een verkeerde persoon geïdentificeerd en leefde zijn zoon nog. Meer nog: hij stond naast Frank en gaf de telefoon door aan hem. “Hey, papa”, klonk het plots.

Pas dan werd duidelijk dat de familieleden een onbekende begraven hadden. “We dachten dat we onze broer aan het begraven waren”, zegt zus Carole Meikle. “Maar eigenlijk hebben we afscheid genomen van iemand die we helemaal niet kennen.”

Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De vader heeft nu een advocaat onder de arm genomen. Volgens hem heeft de politie geen moeite gedaan om zijn zoon correct te identificeren omdat hij dakloos is. Intussen kreeg hij wel al excuses “voor het spijtige incident”.

Volgens zus Carole heeft haar broer er nu opnieuw voor gekozen om op straat te gaan leven. Hij zou niet begrijpen hoe zwaar het misverstand was voor de familie.