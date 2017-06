Loonkloof begint al bij studentenjob: jongens verdienen 260 euro meer per jaar dan meisjes

Yannick zet in Oostende de strandstoelen klaar: “Fysiek is dit te zwaar voor meisjes”, zegt hij. Foto: Simon Mouton

Jongens verdienen gemiddeld zo’n 260 euro meer per jaar met hun studentenjob dan meisjes. Dat blijkt uit een studie van Randstad. “De traditionele rolpatronen zitten nog ingebakken in de keuze van een studentenjob”, zegt Jan Denys van Randstad. “Meisjes kiezen kassawerk in een winkel, jongens gaan vaker shiften draaien in een fabriek. En daar ligt het loon gewoon een stuk hoger.”

De zomervakantie komt eraan, en dan gaan zeven op de tien studenten aan de slag als jobstudent. De jongens zullen daarbij een stuk meer verdienen dan de meisjes, blijkt uit een studie van hr-dienstverleningsbedrijf Randstad bij duizend studenten. Per jaar steekt een jongen zo’n 2.166 euro op zak met zijn studentenjob, meisjes moeten het doen met 1.904 euro. Een loonkloof van 12 procent.

“Van discriminatie is nochtans geen sprake: voor hetzelfde werk krijgt een meisje hetzelfde geld”, zegt arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad. “Beter onderhandelen speelt ook niet mee: over een loon in een studentenjob wordt zelden onderhandeld.”

Waar ligt het dan wel aan? Aan de keuze van de jongens en meisjes zelf. “Daar blijken de traditionele rolpatronen toch nog stevig ingebakken te zitten”, zegt Denys. “Meisjes gaan veel sneller als kassierster werken in de lokale supermarkt, of gaan in een winkel werken als verkoopster. Dat zijn vastere, traditionelere uren, en daar liggen de lonen nu eenmaal niet zo hoog.”

Nee, dan kan je beter in een autofabriek werken, of in een magazijn meedraaien. “Daar kun je late shifts werken, en dat verdient natuurlijk beter”, zegt Denys. “Maar meisjes bieden zich gewoon minder vaak aan voor dat soort werk. Dat was vroeger niet zo, en dat verandert ook niet. Die overtuigingen evolueren blijkbaar langzaam.”

Geld verdienen is nochtans de belangrijkste drijfveer om een studentenjob te doen, blijkt nog uit de studie, zowel bij jongens als meisjes. Het salaris (44 procent) is doorslaggevend, ver voor de werkervaring (16 procent) of perspectieven op een job na de studies (12 procent). “Studenten denken eigenlijk nog veel te vaak op de korte termijn”, zegt Denys. “Ze beseffen te weinig dat ook een studentenjob heel relevante ervaring kan opleveren om met een sterker cv aan de start te komen van je carrière. Denk dus wat langer na voor je je studentenjob kiest, meisjes én jongens.”

Eén op de vijf tieners werkt nog in het zwart

Zwartwerk bij studenten daalt: 13 procent werkt nog zonder contract, tegenover 18 procent vorig jaar. Bij min-18-jarigen is wel nog 22 procent zonder contract aan de slag.

De regels rond het job­studentenwerk zijn sinds dit jaar versoepeld, en dat werpt vruchten af. In plaats van 50 dagen mogen studenten nu 475 uur per jaar werken. “We zien door die flexibelere regels een daling van het zwartwerk”, zegt Jan Denys van Randstad.

Volgens Denys is het nog te vroeg voor grote conclusies. “De cijfers zijn bemoedigend, maar de trend moet zich nog doorzetten. Vooral bij tieners is er toch nog behoorlijk wat zwartwerk: 22 procent, of één op de vijf min-achttienjarigen werkt zonder contract. Zij hebben vaak kleinere studentenjobs met minder uren. Of ze zijn nog niet assertief genoeg om een degelijk contract te eisen. Nochtans is er écht geen reden meer om nog in het zwart te werken: het systeem is soepel en het loont voor beide partijen. Je bent echt dom als je nu nog in het zwart gaat werken.”