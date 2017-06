Premie voor 45-plussers die eigen zaak starten

Brussel - Om meer ouderen aan te moedigen zelfstandige te worden, is Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) van plan een premie van ongeveer 1.000 euro bruto per maand te geven aan werkloze 45-plussers die een eigen zaak starten.

In vijf jaar tijd is het aantal werkloze 55-plussers dat zich vestigt als zelfstandige verdrievoudigd. Maar omdat het in absolute cijfers nog altijd maar om een 500-tal mensen gaat, wil Muyters een flinke duw in de rug geven, via een premie die twee jaar lang wordt uitgekeerd.

De eerste drie maanden zou die 1.000 euro bedragen. Nadien gaat die stelselmatig omlaag, om na twee jaar uit te doven.