De 53ste Rally van Ieper eindigde in een furieuze eindspurt, maar de Fransman Bryan Bouffier kwam in de slotproef net tekort. De Nederlander Kevin Abbring hield stand en maakte zijn navigator Pieter Tsjoen tot een unicum: hij is de enige die de wedstrijd won als rijder én corijder.

Rally van Ieper

Abbring en Tsjoen in de eindspurt 0

De 53ste Rally van Ieper eindigde in een furieuze eindspurt, maar de Fransman Bryan Bouffier kwam in de slotproef net tekort. De Nederlander Kevin Abbring hield stand en maakte zijn navigator Pieter Tsjoen tot een unicum: hij is de enige die de wedstrijd won als rijder én corijder.

De snelste man in de wedstrijd was ongetwijfeld Thierry Neuville. Met zijn Hyundai i20 R5 won de vicewereldkampioen 9 van de 20 klassementsproeven. ...