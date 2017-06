België ontloopt nipt de degradatie op EK atletiek voor landenteams

Ondanks de overwinning van de Belgian Tornados op de 4x400 meter is België er zondag op de Europese kampioenschappen atletiek voor landenteams niet in geslaagd de promotie naar de Super League te bewerkstelligen. Met 232,50 punten uit 40 proeven strandden de Belgische atleten in het Finse Vaasa op de negende plaats in de First League (tweede divisie).

Zweden was met 320,50 punten het sterkste land. Ook gastland Finland (314,50) en Zwitserland (305,50) promoveren mee naar de hoogste Europese divisie voor landenteams. België is negende en ontloopt maar nipt de degradatie. De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) had vooraf nochtans gehoopt op een plaats in de top drie. De nummers tien tot twaalf (Estland, Bulgarije en Denemarken) zakken naar de derde divisie.

Zondag zorgden de Belgian Tornados, zonder de broers Borlée, voor de knapste prestatie door de 4x400m te winnen. Alexander Doom, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Michael Rossaert legden de aflossingsproef af in 3:04.87 en bleven Ierland (3:05.08) en Turkije (3:08.01) voor. De Tornados bezorgden België in het slotnummer van het EK zo een broodnodige twaalfpunter.

Foto: BELGA

Philip Milanov bleef in het discuswerpen ver onder zijn Belgisch record (67m26). De Bruggeling realiseerde in Vaasa 63m27 en werd zo tweede. Vorige week wierp Milanov zijn discus op de Diamond League-meeting in Stockholm nog 67m05 ver. Op de 110m horden kwam Dario De Borger in 14.25 als zesde over de streep, een plaats die ook weggelegd was voor Ismaël Debjani (1:51.01) op de 800m. Timothy Herman wierp zijn speer 68m96 ver en eindigde op de zevende plaats. Leopold Kapata werd met 15m36 achtste in het hink-stap-springen. Op de 3.000m strandde Dieter Kersten (8:27.14) op de tiende plaats, François Dupont (9:16.87) finishte als twaalfde en laatste op de 3.000m steeple. Niels Pittomvils bracht ons land geen enkel punt op in het polsstokspringen. De vriend van de afwezige Nafi Thiam legde zijn lat meteen 4m90 hoog, maar raakte er in drie pogingen niet over.

Foto: BELGA

Bij de vrouwen leverde Anne Zagré met een derde plaats op de 100m horden de beste prestatie. De Brusselse liet afklokken na 13.36. In het kogelstoten bezette Jolien Boumkwo de vijfde plaats. Bij haar derde worp lukte ze 15m52. Ook Cynthia Bolingo Mbongo (200m in 24.24) werd vijfde, net als Katelijne Lyssens die in het discuswerpen met een worp van 49m83 een nieuw persoonlijk record op de tabellen zette. Sofie Van Accom liep op de 1.500m in 4:17.90 naar de zesde plaats. Cynthia Bolingo Mbongo, Lucie Ferauge, Elise Lasser en Camille Laus kwamen op de 4x400m in 3:38.80 als het zevende land over de meet. Hoogspringster Hanne Van Hessche realiseerde 1m75 bij haar tweede poging en strandde op een gedeeld negende plaats. Hanne Verbrugge (16:57.97) werd op de 5.000m tiende, Bo Nijs sprong 5m68 ver en was daarmee elfde en voorlaatste.