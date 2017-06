Blunder van videoref op Confederations Cup: speler van Oostende krijgt onterecht rood, Duitsland profiteert

Duitsland heeft zich zondag verzekerd van groepswinst in poule B van de Confederations Cup in Rusland. De ‘Mannschaft’ won in Sotsji op de derde en laatste speeldag met 3-1 van het Kameroen van bondscoach Hugo Broos. Chili had in Moskou genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen Australië om zich als tweede in de groep te plaatsen voor de halve finales.