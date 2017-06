Ruim 50.000 mensen vormen menselijke ketting tegen ‘scheurtjescentrales’

Ruim 50.000 mensen vormden zondagmiddag een menselijke ketting van Tihange tot het Duitse Aken, een traject van ongeveer 90 kilometer. Ze willen daarmee de onveiligheid van de kernreactoren in Doel en Tihange aanklagen.

Met de actie eisen de initiatiefnemers de onmiddellijke sluiting van de ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2. Enkele jaren geleden werden heel kleine scheurtjes vastgesteld in de reactorkuipen van die centrales. Na lang onderzoek mochten de centrales van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toch weer elektriciteit leveren. Dat leidde tot ongerustheid bij burgers, besturen en organisaties in België, Nederland en Duitsland.

Enkele Belgische, Duitse en Nederlandse organisaties en politieke partijen drukken die ongerustheid nu uit door een menselijke ketting van 90 kilometer te vormen van Tihange, over Luik en het Nederlandse Maastricht, tot in het Duitse Aken. Ruim 50.000 mensen zijn daarvoor komen opdagen, een pak meer dan de 20.000 die zich zaterdag/gisteren al hadden ingeschreven. De organisatie is ‘heel blij met de opkomst’, aldus Alexander.

De initiatiefnemers eisen overigens niet alleen de onmiddellijke sluiting van de centrales, maar pleiten ook voor een transitie naar meer hernieuwbare energie.

De directie van de centrale in Tihange had een delegatie van de manifestanten uitgenodigd voor een gesprek, maar dat ging niet door. Volgens Alexander is de uitnodiging niet afgeslagen, maar paste het voorgestelde moment van de ontmoeting niet. ‘We bekijken nu wel wanneer, hoe en met wie er wel een gesprek kan doorgaan’, klinkt het.

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: EPA