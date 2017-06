Hermien Peters pakt titel in K1 500 meter op EK kajak voor beloften

Hermien Peters heeft zondag op het EK kajak voor beloften (U23) in de Servische hoofdstad Belgrado goud veroverd in de K1 500 meter.

Peters haalde het op deze voor vrouwen olympische afstand in 1:54.142 voor de Zweedse Linnea Stensils (zilver in 1:54.772) en de Poolse Anna Pulawska (brons in 1:55.396).

Eerder op de dag won broer Artuur op hetzelfde nummer zilver bij de mannen.

Hermien Peters start zondag nog in de finale van de K1 200 meter.

Uitslagen K1 500 meter

. mannen:

1. Oleh Kukharyk (Oek) 1:39.092

++ 2. Artuur Peters (BEL) 1:39.372

3. Jakub Zavrel (Tsj) 1:39.484

4. Lars Ullvang (Noo) 1:40.404

5. Antun Novakovic (Kro) 1:41.084

6. Matteo Torneo (Ita) 1:42.948

7. Albert Marti (Spa) 1:43.364

8. Nicolai Morcke (Den) 1:44.044

9. Marton Gesce (Hon) 1:46.540

. vrouwen:

++ 1. Hermien Peters (BEL) 1:54.124

2. Linnea Stensils (Zwe) 1:54.772

3. Anna Pulawska (Pol) 1:55.396

4. Biljana Relic (Ser) 1:55.628

5. Anamaria Govorcinovic (Cro) 1:55.944

6. Rebeka Simon (GBr) 1:56.128

7. Sara Mihalik (Hon) 1:56.820

8. Agata Fantini (Ita) 1:59.524

9. Liudmyla Kuklinovska (Oek) 2:02.728