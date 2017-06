Artuur Peters verovert in K1 500 meter tweede zilveren medaille op EK

Artuur Peters heeft zondag op het EK kajak voor beloften (U23) in het Servische Belgrado zilver behaald in de K1 500 meter. Zaterdag was hij ook al goed voor een tweede plaats in de K1 1.000 meter.

Peters nestelde zich vrij snel op de tweede plaats. In de slotmeters kwam hij slechts 28 honderdsten tekort om de Oekraïner Oleh Kukharyk het goud te ontfutselen. Kukharyk is dit seizoen de revelatie. Zo won hij al drie keer goud in de World Cup II en zilver en brons in de World Cup III regatta.

Het brons was voor de Tsjech Jakub Zavrel.