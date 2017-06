Opmerkelijk onderzoek: “Dit zijn de ideale maanden om te scheiden”

Brussel - De meeste echtscheidingen vinden plaats in de maanden maart en augustus. Dat moet blijken uit een nieuwe studie van de Universiteit van Washington, waarover het weekblad Time bericht. De Amerikaanse studie suggereert dat dit te maken heeft met gezinsrituelen rond de winter- en zomervakanties. Het seizoensgerelateerde scheidingspatroon was niet waar de vorsers naar zochten: zij stelden het vast bij hun onderzoek naar de effecten van economische recessies op de stabiliteit van het huwelijk.

De vorsers vermoeden dat van elkaar vervreemde partners vermijden om de echtscheidingsprocedure op te starten rond Kerstmis en Nieuwjaar en tijdens de zomervakantie in de scholen. Die perodes gelden bij gezinnen als “heilig”. Het gezinsleven, aldus de studie, wordt gedreven door een “sociale klok”. Voor velen is uit de echt scheiden tijdens zulke periodes “sociaal onaanvaardbaar”. Het ironische is dat die vakantieperiodes gepaard gaan met een verhoogd verwachtingspatroon - met heilzaam effect voor het gezinsleven. Dat loopt vaker dan niet uit op een ontgoocheling.

Waarom er een “gat” van twee maanden ligt tussen de eindejaarsfeesten en scheidingsmaand bij uitstek maart? Blijkbaar worden januari en februari gebruikt om de nodige moed én advocaten te verzamelen en het financiële plaatje na te gaan.

De studie leerde de vorsers voorts dat de meeste zelfdodingen plaatsvinden in de lente. Dat zou dan weer te maken hebben met het langer worden van de dagen en de “toename van activiteiten”.

