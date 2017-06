Thailand in de ban van seksschandaal met tienermeisjes “als dessert”

In Thailand is heel wat ophef ontstaan over een lokale traditie in de noordelijke provincie Mae Hong Son, waar hooggeplaatste gasten tienermeisjes “als dessert” krijgen wanneer ze ergens worden ontvangen. Voor het ritueel zouden op grote schaal jonge meisjes gesmokkeld worden. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens de autoriteiten in Mae Hong Son is het er al eeuwenlang de gewoonte om hooggeplaatste gasten als ambtenaren, politieagenten of bedrijfsleiders, te verwelkomen met voedsel en meisjes. De gasten geven hun voorkeuren op voorhand door, of de gastheer voorziet vijf à tien meisjes, waaruit ze dan een keuze kunnen maken.

Hoewel de traditie al erg lang bestaat, kwam het schandaal pas enkele weken geleden aan het licht toen de moeder van een 17-jarig slachtoffer haar verhaal deed aan de pers. Volgens die vrouw worden de tienermeisjes gedwongen om de gasten “te entertainen”.

De Thaise politie heeft na onderzoek al acht agenten en een politiecommissaris gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het organiseren van sekstrafiek en van seks met minderjarigen.

(belga)