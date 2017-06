De Lijn vervoerde 16.500 festivalgangers voor TW Classic

Leuven - De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn vervoerde zaterdag op de extra bussen van en naar TW Classic in totaal 16.500 festivalgangers. Het aantal unieke reizigers ligt volgens Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant, hoger dan de helft van dit aantal omdat er meer festivalgangers (naar schatting 60 procent van het totale aantal) op de terugweg vervoerd werden dan op de heenweg.

Het totale aantal is vergelijkbaar met de editie van 2015, maar ligt veel lager dan de 36.000 vervoerde reizigers in 2016. “Met de zware regenval beleefden we vorig jaar immers een uitzonderlijke situatie. Omdat toen een aantal parkings in Werchter niet bruikbaar waren, werden er extra stopplaatsen voorzien in Heverlee en Haasrode, waar reizigers op de bus konden stappen”, aldus Nijs.

De Lijn zette zaterdag 33 bussen en 61 chauffeurs in die doorlopend reden tussen het station in Leuven en de festivalweide. Voor reizigers met een ‘e-treinbiljet TW Classic’ was de bus gratis. Anderen betaalden 7 euro voor de heen- en terugreis.

De pendeldienst verliep zonder incidenten.

(belga)