Paradise City Werchter

Werchter -

WerchterEen kleine 20 kilometer verderop vond het Paradise City Festival plaats, maar voor het echte Paradise City moesten muziekliefhebbers zaterdag toch in Werchter zijn. Toen het festivalterrein de deuren opende, was al meteen duidelijk dat het overgrote deel van de bezoekers voor Guns N’ Roses was gekomen. De T-shirts met de pistolen en rozen waren overal.