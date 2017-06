Hulpdiensten bekogeld met eieren na tussenkomst voor ongeval

Antwerpen - De Antwerpse politie is zaterdagavond in Borgerhout bekogeld met eieren toen ze ter plaatse kwam voor een verkeersongeval.

Rond 23u ging op het kruispunt van de Terlostraat en de Florastraat een auto uit de bocht, waarna de wagen tegen een gevel terecht kwam. De schade aan de woning bleef beperkt en de bestuurder raakte lichtgewond.

Foto: Yassine Atari

Toen de politie ter plaatse kwam om het ongeval vast te stellen, werd ze bijzonder onvriendelijk bejegend. “Een zestigtal mensen veroorzaakten tumult, waarna enkelingen met eieren naar onze collega’s gooiden”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er werden onmiddellijk bemiddelingsteams en mobiele eenheden ter plaatse gestuurd. De rust keerde rond 1u weer. Niemand werd bestuurlijk aangehouden.”

De politie is niet te spreken over het incident. “Politiemensen verhinderen in het uitoefenen van hun taak, is onaanvaardbaar”, besluit Bruyns.

(belga)