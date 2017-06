Peer - De stad Peer vierde haar 650ste verjaardag zaterdagavond met een volksfeest in het centrum. Hierbij werd een amusante uitdaging aangegaan, namelijk met zoveel mogelijk koppels de Munchener Polka rond het Marktplein dansen. Het symbolische streefgetal van 650 bleek te hoog gegrepen, in plaats gingen 229 paren op de uitnodiging in. Dit zorgde alvast voor mooie taferelen, en de World Records Organisation registreerde het als een wereldrecord.