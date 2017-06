OPINIE. “Onze pensioenen zijn helemaal niet onbetaalbaar”

Ik zat vorige donderdag met mijn vrouw en zoontje aan de ontbijttafel en overliep de krantenkoppen: “De Belgen hebben pensioenrechten opgebouwd voor méér dan 1.500 miljard euro.” “Dat is bijna vier keer ons bbp.” De berekening komt van het planbureau.

Mijn vrouw schrok van het bedrag: “1.500 miljard euro, dat is wel héél veel geld?” De tweets circuleerden al op de sociale media: We moeten nog méér besparen op de pensioenen, zo schreef Daniel Bacquelaine (MR), minister van Pensioenen, die nota bene - net zoals zijn collega-ministers - nog steeds op pensioen mag gaan vanaf 55 jaar met 4.250 euro netto pensioen per maand.

1.500 miljard euro of vier keer ons bbp aan pensioenrechten, dat is onhoudbaar, zo schreef de liberale denktank Itinera. En daarmee kwam heel de liberale pensioenbagger weer op gang. Het artikel van Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne, twee parlementsleden van de CD&V, werd weer boven gehaald: België zal bezwijken onder de last van de vergrijzing. De vergrijzing zou als een tsunami op ons afkomen, een natuurfenomeen, een Inconvenient Truth. De boodschap was duidelijk: iedereen langer werken en niet te veel klagen over de lage pensioenen.

Zoveel ijver en geestdrift om ons te overtuigen is verdacht. Wat zegt het cijfer van 1.500 miljard nu juist? En hoe moeten we dat vergelijken met ons bbp? De 1.500 miljard euro zijn de pensioenrechten die alle Belgen hebben opgebouwd over de afgelopen 45 jaar. Zij moeten worden uitbetaald gedurende de komende 45 jaar.

We mogen dat cijfer dan ook niet vergelijken met het bbp van één jaar. Dat is bedrieglijk. Het geeft een totaal vertekend beeld. We moeten dit cijfer vergelijken met het bbp over de komende 45 jaar.

Stel dat onze economie de komende 45 jaar niet zou groeien. De economische crisis sleept aan en elk jaar hebben we nul procent groei. Dan is het bbp dat wij allemaal samen produceren gedurende de komende 45 jaar nog steeds gelijk aan ongeveer 18.000 miljard euro. De 1.500 miljard euro die we aan de pensioenen geven, maken nog geen 10 procent uit van dat bbp. Stel dat onze economie wél groeit, bijvoorbeeld met 2 procent per jaar. Dat is het bbp dat wij allemaal samen produceren gedurende de komende 45 jaar ongeveer gelijk aan 30.000 miljard euro. De 1.500 miljard euro aan opgebouwde pensioenrechten krijgt plots een heel andere betekenis. Helemaal geen tsunami meer, geen Inconvenient Truth, geen apocalyps.

Ja, de pensioenen kosten geld. Ja, ze gaan meer geld kosten de komende jaren. Neen, dat is niet onbetaalbaar. Volgens het planbureau betalen we vandaag ongeveer 11 procent van ons bbp aan de pensioenen.

Als we niet langer werken, dan zal tegen 2060 oplopen tot ongeveer 15 procent van ons bbp. Exact evenveel als Oostenrijk vandaag al aan haar pensioenen geeft. Onbetaalbaar? Helemaal niet! Een kwestie van keuzes in het fiscale en sociale beleid.

Kim De Witte, docent pensioenrecht KU Leuven