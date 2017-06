Provincie onderzoekt overkappingen kersenplantages: “Zonder overkapping geen kersenteelt”

Sint-Truiden - De provincie Limburg maakte 169.000 euro vrij voor onderzoek naar overkappingen voor kersen bij Pcfruit. Zo kan het proefcentrum de fruitteler nog beter informeren over het nut en de kwaliteit van de aangeboden materialen bij overkappingen.

Pcfruit vzw test zes verschillende overkappingen van zes verschillende bedrijven (een uit België, drie uit Nederland en twee uit Duitsland). Het plaatsen van overkappingen heeft tal van voordelen. “De regenachtige seizoenen tonen aan dat de kersenteelt in België zonder overkappingen zeer moeilijk wordt”, zegt Jef Vercammen, directeur van de proeftuin pit- en steenfruit van Pcfruit. Veel kersenrassen zijn behoorlijk gevoelig voor barsten als ze te maken krijgen met regen tijdens de gevoelige periode.

Bovendien is de markt vandaag vragende partij voor vroege kersen. Voorts is er het voordeel dat overkappingen beschermen tegen lentenachtvorst tijdens de bloei en dat ze de Aziatische fruitvlieg weren, die sinds 2014 een grote bedreiging vormt voor onze kersen.

“In het buitenland werd de voorbije jaren veel geïnvesteerd in overkappingen. In Nederland is 80 à 90 procent van de kersen overkapt. In België is dat maar 5 à 10 procent.”

“We zijn genoodzaakt om die trend te volgen. Een kersenoverkapping is natuurlijk een investering (tussen 60.000 en 80.000 euro per hectare)”, zegt ­Dany Bylemans, directeur van Pcfruit. “Maar die verdient zich, gezien de vele voordelen, snel terug. Ook in een jaar zonder extreme weersomstandigheden.”