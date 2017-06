Claire Michel valt net naast podium op EK sprinttriatlon, Christophe De Keyser eindigt als dertiende

Claire Michel is er zaterdag net niet in geslaagd om op het EK triatlon sprint in het Duitse Düsseldorf een medaille te pakken. De 28-jarige Brusselse strandde op de vierde plaats. De Duitse Laura Lindemann pakte het goud in 1u03:35.

De Zwitserse Jolanda Annen en de Tsjechische Vendula Frintova (beiden 1u03:38) vervolledigden het podium. Michel legde de 750 meter zwemmen, twintig kilometer fietsen en vijf kilometer lopen net een zucht trager af in 1u03:39.

“Uiteraard is dit frustrerend”, vertelde Michel, die ook vorige week op het EK triatlon (korte afstand) dicht bij een medaille kwam maar uiteindelijk vijfde werd. “Maar de balans blijft voor mij positief. Ik heb mijn vooruitgang in het zwemmen bevestigd, en steek elke wedstrijd nieuwe dingen op. Ik laat de moed dus zeker niet zakken. De komende weken trek ik naar Spanje op stage en dan waag ik opnieuw mijn kans in de manche van de World Series op 15 juli in Hamburg.”

Bij de mannen ging de Portugees Joao Pereira (57:33) met de zege aan de haal, voor de Fransen Pierre Le Corre (57:36) en Joao Silva (57:37). Christophe De Keyser, dertiende in 58:14, was de beste Belg. Met Tim Van Hemel (vijftiende in 58:28), Erwin Vanderplancke (achttiende in 58:35) en Peter Denteneer (21e in 58:41) finishten nog drie andere landgenoten. Noah Servais, die samen met een tiental andere atleten ten val was gekomen door een incident met een politiemotor, moest opgeven.

Uitslagen:

VROUWEN

1. Laura Lindemann (Dui) 1u03:35

2. Jolanda Annen (Zwi) 1u03:38

3. Vendula Frintova (Tsj) 1u03:38

4. Claire Michel (Bel) 1u03:39

5. Rachel Klamer (Ned) 1u03:52

MANNEN

1. Joao Pereira (Por) 57:33

2. Pierre Le Corre (Fra) 57:36

3. Joao Silva (Por) 57:37

4. Vincent Luis (Fra) 57:38

5. Rostislav Pevtsov (Aze) 57:42

...

13. Christophe De Keyser (Bel) 58:14

15. Tim Van Hemel (Bel) 58:28

18. Erwin Vanderplancke (Bel) 58:35

21. Peter Denteneer (Bel) 58:41